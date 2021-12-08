Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Интернет
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной
Мир
Великобритания не поддержала спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возмножного вступления Украины в НАТО
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Наука
«Союз МС-20» с космическими туристами пристыковался к МКС
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

В Карелии по ошибке снесли многоквартирный дом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Кондопоге на юге Карелии работники случайно разрушили не тот многоквартирный дом. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, портал «Карелия.Ньюс».

Дом 28 на улице Новокирпичной сносу не подлежал, несмотря на статус аварийного жилья. Вместо него рабочие должны были снести дом 17 на той же улице, который попал под программу расселения.

Не домострой: в 43 городах России прекратили возводить жилье
Почему новых зданий не появляется и как решить проблему

В администрации города, в свою очередь, указали, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом снесенное здание было отключено от коммуникаций, поскольку в нем никто не проживал и даже не был прописан.

Однако муниципальные власти обратили внимание на то, что дом 28 всё же должны были разрушить в 2022 году. Тогда как в настоящий момент постройка уже создавала угрозу для местных жителей.

Вместе с тем занимавшийся демонтажем подрядчик признал свою ошибку, дав обещание расчистить территорию за свой счет.

Ранее, в 2016 году, в Петрозаводске строители перепутали адрес и снесли вместо ветхого здания дом, в котором жили люди. При этом подрядчиков не смутил тот факт, что работы должны были проводиться в двухэтажном доме, а начали в одноэтажном, писала «Губерния Daily».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021