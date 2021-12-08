В Карелии по ошибке снесли многоквартирный дом

В городе Кондопоге на юге Карелии работники случайно разрушили не тот многоквартирный дом. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, портал «Карелия.Ньюс».

Дом 28 на улице Новокирпичной сносу не подлежал, несмотря на статус аварийного жилья. Вместо него рабочие должны были снести дом 17 на той же улице, который попал под программу расселения.

В администрации города, в свою очередь, указали, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом снесенное здание было отключено от коммуникаций, поскольку в нем никто не проживал и даже не был прописан.

Однако муниципальные власти обратили внимание на то, что дом 28 всё же должны были разрушить в 2022 году. Тогда как в настоящий момент постройка уже создавала угрозу для местных жителей.

Вместе с тем занимавшийся демонтажем подрядчик признал свою ошибку, дав обещание расчистить территорию за свой счет.

Ранее, в 2016 году, в Петрозаводске строители перепутали адрес и снесли вместо ветхого здания дом, в котором жили люди. При этом подрядчиков не смутил тот факт, что работы должны были проводиться в двухэтажном доме, а начали в одноэтажном, писала «Губерния Daily».