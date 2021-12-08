Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Государственная дума в среду, 8 декабря, приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полицейских — поправки в ФЗ «О полиции», устанавливающие в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Согласно закону, полицейские получили полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения (в действующем законодательстве — только участки местности).

Также закон «О полиции» дополнили статьей «Вскрытие транспортного средства». Сотрудник правоохранительных органов может вскрыть автомобиль для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, при угрозе теракта, а также для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Помимо этого сотрудники полиции смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия и наркотиков, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения», пишет «Газета.Ru».

Поправки в закон были внесены правительством в Госдуму в мае прошлого года и приняты в первом чтении в декабре 2020-го.