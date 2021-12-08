Верховный суд счел допустимым штраф за отсутствие маски по фотографии

Верховный суд РФ счел законным штраф в отношении гражданина за отсутствие маски без проведения экспертизы: на основании протокола и фотофиксации. Об этом в среду, 8 декабря, говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Как уточняет «РИА Новости», суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина в столичном районе Люблино, где в ходе проверки было обнаружено, что продавец работает без маски, отмечает телеканал «Звезда». На магазин был составлен протокол, его оштрафовали на 100 тыс. рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, пишет НСН.

Представители магазина не согласились с решением и оспаривали его, поскольку районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых, сообщает телеканал «360». Между тем, Верховный суд согласился с тем, что в данном случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», а достаточно фотографии, на которой продавец запечатлен на рабочем месте без маски, пишет RT.

Как отмечает сайт aif.ru, фотоматериалы с камер видеонаблюдения или иных средств записи позволяют объективно рассматривать аналогичные дела.

Ранее в этот день юрист Олег Сычев прокомментировал решение Верховного суда (ВС) РФ о штрафе за отсутствие маски по фото. По его словам, если бы продавец указанного выше магазина в данном случае стал оспаривать, что на фото изображен он и настаивал бы на своем алиби, тогда суду понадобились бы иные доказательства, помимо фото.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина рассказала «Известиям», что административный штраф за отсутствие маски или подобные мелкие проступки и правонарушения действительно вполне допустимо наложить на основании фотографии и протокола.

15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.

18 ноября стало известно, что ученые из Австралии, Китая и Великобритании провели исследования, показавшие, что ношение масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19 и помогает снизить заболеваемость на 53%.