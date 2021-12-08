Путин отметил готовность наращивать энергопоставки в страны Европы

Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и РФ готова их наращивать при необходимости. Об этом заявил в среду, 8 декабря, президент России Владимир Путин.

«Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе. Поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу «Турецкий поток». В текущем году увеличили наш экспорт более чем на 12% -— до 3 млрд куб. м», — отметил Путин.

По его словам, Россия «всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями». Он также указал, что российская сторона продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей.

«Готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере, в том числе с учетом возрастающей роли газа как наиболее чистого и экологичного вида топлива», — добавил президент РФ по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее, 30 ноября, Путин заявил, что российская энергетика является одной из самых «зеленых» в мире. Он обратил внимание на то, что газовые поставки из РФ будут расти, в том числе и в Европу, где собственная добыча упала на 24%.