Совладелец «Рив Гоша» и «Юлмарта» Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка

Совладельца «Рив Гоша» и «Юлмарта» Августа Мейера задержали по подозрению в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, также была задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.

Август Мейер имеет отношение к делу о выданном в 2016 году Сбербанком кредите «Юлмарту» в размере 1 млрд рублей. Тогда же у «Юлмарта» начались проблемы из-за корпоративного конфликта между совладельцами компании — Дмитрием Костыгиным, Мейером и Михаилом Васинкевичем, уточняет «Газета.Ru». Первые двое пытались выкупить долю Васинкевича, но не смогли прийти к соглашению друг с другом.

В 2017 году первым фигурантом дела стал партнер Мейера, акционер Костыгин. Кредитная организация подала иск на 2,43 млрд рублей с учетом факторинга, а затем к ее владельцам на 1 млрд рублей. Костыгин при получении кредита предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» и собирался исполнять условия договора с банком.

В 2018 году суд признал ритейлера банкротом, в 2020-м компания фактически перестала существовать.

Как сообщили представители Сбербанка, они намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом. В кредитной организации также отметили, что круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка.