Глава британского МИДа призвала Европу избегать зависимости от российского газа

Европе следует избегать зависимости от российского газа. Об этом в среду, 8 декабря, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House).

«Если Россия добьется своего, Европа будет всё сильнее висеть на крючке ее газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа», — цитирует главу МИДа «РИА Новости».

По словам Трасс, Евросоюз полагается на РФ в отношении поставок более 40% газа, передает RT.

Ранее в этот день стоимость газа в Европе на биржевых торгах превысила $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября, сообщается на сайте aif.ru.

Совокупный рост цены газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составил 9%.

В минувший вторник стоимость газа в Европе достигла почти $1129,4 за 1 тыс. куб. м, а общий рост данного показателя в сравнении с ценой закрытия в предыдущий день составил около 7%.

В начале октября голубое топливо установило исторический рекорд, преодолев отметку в $1900 за тысячу кубометров, пишет Pravda.Ru.

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», выразил мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона. Он отметил, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

6 декабря в «Газпроме» рассказали, что европейские страны потратили почти четверть объемов газа, которые закачали в этом году в ПГХ. Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка СПГ является одной из причин газового кризиса в Европе. По его словам, нехватка привела к повышению цен региональными игроками.