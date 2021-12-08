«Билет в будущее» получил просветительскую премию «Знание»

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в московском кинотеатре «Пушкинский». Традиционный символ победы в премии — Куб — из рук министра просвещения РФ Сергея Кравцова получил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

«В проекте ранней профориентации приняли участие 580 тыс. школьников 6–11-х классов за несколько месяцев. «Билет в будущее» сначала попал в шорт-лист премии, а затем был выбран победителем в одной из 14 номинаций. Огласить победителя и вручить приз ведущие мероприятия — Иван Ургант и Яна Чурикова — попросили Сергея Кравцова.

«Все номинации важны, но проект «Билет в будущее» поддержан президентом, это профориентация школьников, что сегодня крайне востребовано. Этот проект проходит на базе парков «Россия — моя история», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В своей торжественной речи Иван Есин особо поблагодарил непосредственных участников проекта со всей России — региональных операторов, учителей и сотрудников парков «Россия — моя история».

«Нам необходимо рассказывать нашим школьникам про актуальные российские профессии, а также о профессиях будущего, которые в ближайшие годы придут на смену тем, которые есть. Держу этот знак с огромной благодарностью и понимаю, что он выдан авансом, потому что перед нами еще стоит цель охватить проектом всех школьников в стране. Я низко кланяюсь всем нашим партнерам из регионов, на плечах которых работа с детьми», — сказал со сцены в «Пушкинском» Иван Есин.

Просветительская премия «Знание» ежегодно вручается российским деятелям просвещения — преподавателям, лекторам, школьным учителям, блогерам, компаниям, СМИ и другим людям, и проектам из разных областей просвещения. Почетное жюри премии, состоящее из деятелей науки, культуры и искусства, представителей бизнеса и государственных деятелей выбрали 27 лауреатов из 103 финалистов.