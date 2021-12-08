Аккаунт Украины в Twitter сравнил соседство с РФ с головной болью

Мем, в котором соседство с Россией сравнивается с головной болью, появился 7 декабря в официальном аккаунте Украины в Twitter.

На опубликованной картинке изображены разные типы головной боли. Так, при мигрени человек испытывает боль в лобной части, при повышенном давлении — в затылочной, при стрессе — в затылочно-височной, а жизнь рядом с РФ показана как сплошная головная боль.

Твит набрал уже более 183 тыс. лайков и свыше 52 тыс. ретвитов.

Ранее, 28 сентября, официальный аккаунт Украины в Twitter ответил на публикацию аккаунта РФ, где читателям предлагалось посетить российский Крым. Он опубликовал мем «Подумай над этим», написав, что «продвигать украинские регионы — это хорошо, но еще лучше было бы убраться оттуда».

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. При этом руководство Крыма приняло решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией.