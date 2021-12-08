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Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина

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Украинский лидер Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Он уточнил, что более детально готов обсуждать данную тему после беседы с главой Белого дома.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра после моего разговора с президентом США», — отметил президент Украины на брифинге.

Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российско-американские переговоры позволили «сдержать эскалацию». Он приветствовал дипломатические усилия США по переговорам с Россией. Министр уточнил, что 9 декабря пройдут переговоры Байдена и Зеленского. Они обсудят дальнейшие шаги по «сдерживанию России» и возвращению к мирным переговорам в нормандском формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить об потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Переговоры Путина и Байдена прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи накануне. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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