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Ученые назвали снижающий риск развития рака кожи популярный сок

Медики: сок черники значительно снизит риск развития рака кожи
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Ученые-диетологи и специалисты в области клеточной медицины обнаружили, что употребление черничного сока может значительно снизить риск развития рака кожи. Об этом 8 декабря сообщил американский портал Eat this.

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Предотвратить различные типы рака может диета с высоким содержанием фруктов и овощей, особенно содержащих антиоксиданты. В исследовании, опубликованном в новом выпуске международного рецензируемого журнала Journal of Cancer Prevention, ученые-диетологи и ученые из Канадского университета Оттавы изучали влияние фруктового сока определенного вида на профилактику рака кожи.

Оказалось, что свежий черничный сок из зрелых диких ягод, обогащенный полифенолами, «значительно подавляет разрастание кожи». Сок из черники имеет мощные противоопухолевые свойства и даже борется с ростом метастаз, отметили медики.

Как уточняют специалисты, для профилактики рака достаточно включить в свой рацион больше черники. Можно добавить ягоды в овсянку или смузи и придерживаться подобной диеты осенью и зимой. Тогда летом полученный эффект снизит вредное воздействие ультрафиолета, оказываемое на кожу.

Как уточняют американские медики, в среднем у около 10 тыс. человек ежедневно диагностируется рак кожи. При этом меланома является самым опасном видом этого типа онкологии.

Как в ноябре рассказал врач и телеведущий Андрей Продеус, большое количество родинок на теле представляет опасность в связи с тем, что некоторые из них могут превратиться в раковые опухоли — меланомы. Он уточнил, что для самостоятельного обследования пациентов с родинками существуют пять простых признаков.

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