Дистанционные приемы врачей введут в Башкирии

В 2022 году в Башкирии врачи начнут принимать дистанционно. Жители получат возможность консультироваться со специалистами в онлайн-режиме. Об этом сообщила замглавы республиканского минздрава Динара Еникеева.

ИА «МедикаКорСеть» отмечает, что на законодательном уровне проводить дистанционные консультации в формате «врач–пациент» разрешили уже в этом году. Система еще не отлажена, но в следующем году это станет новым форматом работы.

Замминистра пояснила, как будет строиться подобного рода работа: сначала должна состояться личная встреча врача и пациента, а уже после обследования специалист будет дистанционно контролировать процесс лечения.

Ранее сообщалось, что специальность врача телемедицины возглавила рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году. Это было установлено во время исследования, которое провел центр сервиса «Зарплата.ру».