Читатели The Telegraph испугались риска остаться без российского газа

Возможные американские санкции против России из-за якобы планов «вторжения» на Украину могут привести к потере Европой поставок российского газа. Такое опасение в среду, 7 декабря, высказали читатели британского издания The Telegraph.

После публикаций в ряде западных изданий материалов о вероятности новых санкций против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины британские читатели стали активно комментировать новостные сообщения на сайте The Telegraph.

Некоторые предположили, что если Белый дом введет новые рестрикции, Москва может перекрыть газовый вентиль, и европейцам будет нечем отапливать свои дома этой зимой.

Так, пользователь LondonEye считает, что его согражданам «предстоит встречать Рождество, закутавшись в одеяла и шарфы».

«Так как новые санкции, вероятно, спровоцируют остановку поставок газа, то Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» — уверен пользователь NoLonger ATory.

«Оставшись без газа, большая часть Европы замерзнет этой зимой», — написал Paul Calvert.

По данным биржи ICE, стоимость газа в Европе 8 декабря превысила $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.

6 декабря в «Газпроме» рассказали, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища. Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

7 декабря Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», комментируя повышение цен на голубое топливо, отметил, что если зима в Европе окажется холодной, что весьма вероятно, в том числе из-за активного в этом году явления Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона. Он напомнил, что на прошлой неделе в ходе конференции по итогам января–сентября 2021 года «Газпром» заявил о том, что уровень текущей добычи газа находится практически на максимуме, то есть ожидать «существенного увеличения поставок газа в Европу вряд ли возможно». В настоящее время, как отмечали представители ЕС и России, выполняются все взятые на себя российской стороной обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.

Также во вторник состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Согласно заявлению Белого дома, Байден указал на вероятность ужесточения экономического давления на Россию из-за Украины.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Также в Кремле сообщили, что публикации западных СМИ о российском «вторжении» — безосновательное нагнетание напряженности. Провокационных действий в настоящий момент со стороны Запада становится всё больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.