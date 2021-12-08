Volkswagen показала фото нового пикапа Amarok

Немецкая компания Volkswagen опубликовала изображения пикапа Amarok нового поколения.

Как сообщает 8 декабря Motor1, автомобиль будет представлен в 2022 году. Производство пикапа наладят на заводах в Южной Африке и Аргентине.

Новый пикап Volkswagen Amarok предложат в версии с двойной кабиной. Автомобиль получит рельефный капот, массивные колесные арки, рейлинги на крыше. В салоне установят большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровую приборную панель.

По данным издания, Volkswagen Amarok второго поколения оснастят 2,0-литровым турбодизельным двигателем и бензиновым мотором 2,3 л. Также модель предложат с новым 3,0-литровым дизельным агрегатом V6, отдача которого пока неизвестна.

3 ноября сообщалось, что Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.