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Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии

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В Италии зажгли самую большую рождественскую елку в мире. Силуэт елки — инсталляция из гирлянд, находящаяся на склоне горы Монте-Инджино с видом на старинный город Губбио в центральной итальянской провинции Умбрия, сообщил 7 декабря портал Wanted in Rome.

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Елку устанавливают ежегодно с 1981 года. В этом году церемония зажигания огней транслировалась 7 декабря вечером.

«Дерево» увенчано огромной звездой. Оно имеет высоту 750 м и занесено в Книгу рекордов Гиннесса в 1991 году. Длина всех электрических проводов, используемых на елке, около 8,5 км.

«Корни» дерева тянутся от древних стен Губбио, а его звезда достигает базилики святого покровителя города, Сан-Убальдо, на вершине горы. Огни символизируют обращения местных жителей к своим предкам.

Как сообщалось в начале декабря, спрос россиян на новогодние товары в преддверии праздников вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными товарами для создания праздничной атмосферы дома оказались елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда.

Стоимость самой елки при этом оказалась выше на 7%, чем в 2020 году.

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