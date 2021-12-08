Суд взыскал 337 тыс. с напавшего на автомобиль ФСБ на акции в Москве блогера
Тверской суд Москвы взыскал 337 тыс. рублей штрафа с TikTok-блогера Константина Лакеева, который обвиняется в повреждении автомобиля ФСБ на несогласованной акции в столице 23 января. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе суда.
Также сообщается, что суд назначил Лакеевау два года и восемь месяцев колонии.
«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено два года и восемь месяцев лишения свободы», — сообщили «РИА Новости» в суде.
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