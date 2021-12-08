Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Оренбурге

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Оренбурге пострадали женщина и ребенок. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил портал 56orb.ru.

ДТП произошло вечером 7 декабря на Донгузской улице. 31-летняя женщина с ребенком ехала за рулем автомобиля Renault Duster, когда в ее машину врезался автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения женщина с ребенком получили тяжелые травмы и были доставлены в медучреждение, отмечает сайт kp.ru. О состоянии водителя второго автомобиля не сообщается.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

7 декабря два легковых автомобиля и грузовая «Газель» столкнулись на трассе в Волгоградской области. Травмы получили трое взрослых и двое детей. Травмы получили двое семилетних детей и 35-летний мужчина, которые находились на пассажирских местах в машине Honda. Также пострадали 64-летний водитель Kia и его 65-летняя пассажирка.