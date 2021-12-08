Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Мир
Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ
Мир
Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной
Мир
Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину
Мир
В Великобритании рассказали о последнем шансе Ирана вернуться к СВПД
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
В МИД России выразили надежду на завершение сертификации СП-2 весной
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Политика
В Госдуме заявили о несовместимости Олимпийских игр и политики
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР
Сюжет:

В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Смоленской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов, граждан старше 60 лет, а также жителей старше 18, у которых есть хронические заболевания. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом региона, опубликовано в среду, 8 декабря, на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Укол «Спутником»: вакцинация в России ускорилась вдвое
Успеют ли граждане РФ достичь необходимого коллективного иммунитета до весны

Указанным группам граждан необходимо пройти вакцинацию первым компонентом до 10 января 2022 года, а вторым — до 31 января.

Предписание не касается лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, а также граждан, которые переболели коронавирусом после 31 мая 2021 года и имеют медицинские документы, подтверждающие этот факт, пишет Life.Ru.

11 ноября жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста, передает RT.

6 декабря в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда лиц, в том числе для граждан старше 60 лет, пишет REGNUM. 3 декабря в Республике Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан в возрасте 60 лет и старше.

Днем ранее в Омской области усилили ограничения по коронавирусу. Теперь требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц старше 60 лет.

1 декабря обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

В ряде регионов РФ ранее приняли аналогичные решения, среди таких субъектов — Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и Калининградскаяобласти, а также Хабаровский край.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения штрафа за отказ от вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021