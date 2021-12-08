В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов

В Смоленской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов, граждан старше 60 лет, а также жителей старше 18, у которых есть хронические заболевания. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом региона, опубликовано в среду, 8 декабря, на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Указанным группам граждан необходимо пройти вакцинацию первым компонентом до 10 января 2022 года, а вторым — до 31 января.

Предписание не касается лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, а также граждан, которые переболели коронавирусом после 31 мая 2021 года и имеют медицинские документы, подтверждающие этот факт, пишет Life.Ru.

11 ноября жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста, передает RT.

6 декабря в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда лиц, в том числе для граждан старше 60 лет, пишет REGNUM. 3 декабря в Республике Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан в возрасте 60 лет и старше.

Днем ранее в Омской области усилили ограничения по коронавирусу. Теперь требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц старше 60 лет.

1 декабря обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

В ряде регионов РФ ранее приняли аналогичные решения, среди таких субъектов — Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и Калининградскаяобласти, а также Хабаровский край.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения штрафа за отказ от вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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