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Названа альтернативная версия причины ЧП с обледеневшим самолетом S7

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Обледенение, возможно, не было причиной ЧП с самолетом A-321 компании S7, который во время полета из Магадана в Новосибирск 2 декабря резко потерял высоту. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, причиной ЧП с воздушным судном могли стать действия пилотов.

Сразу после взлета у борта S7 произошел отказ трех систем воздушных сигналов. Это привело к расхождению данных о скорости полета.

Источник телеканала пояснил, что после отказа систем пилотами были допущены нарушения в части техники пилотирования при появлении сигнализации о недостоверных данных о скорости. Речь идет о вмешательстве в процесс второго пилота.

Как сообщает телеканал, на данный момент второй пилот отстранен от дальнейших полетов. Специалисты установили, что именно его действия во время полета привели к раскачке и крену лайнера.

2 декабря самолет летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске. По данным «Известий», проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться.

Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. На борту судна находились 200 пассажиров.

В тот же день «Известия» публиковали переговоры пилота S7 с диспетчером. На записи слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту.

4 декабря Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Командир самолета S7 воздержался от комментариев, отметив лишь, что «идет расследование».

6 декабря восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводится анализ качества противообледенительной обработки. Однако генеральный директор аэропорта Магадан Дмитрий Сиволобов опроверг вероятность того, что самолет обработали некачественной незамерзайкой.

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