ГД одобрила в первом чтении проект о задержании авто иностранцев до уплаты штрафов

Законопроект, предусматривающий задержание транспортного средства иностранного перевозчика при выезде с территории России за неуплату штрафов, одобрен Государственной думой РФ 8 декабря в первом чтении.

Сейчас инспекторы ДПС имеют право только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспортного средства до уплаты штрафа в КоАП предусмотрено не во всех случаях.

В результате автомобиль нарушителя может продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию страны без уплаты штрафа.

«…проектом федерального закона предлагается в случае совершения административных правонарушений … транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, задерживать данное транспортное средство путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

16 ноября Госдума РФ приняла закон о порядке получения регистрационного документа на перегоняемые за пределы России автомобили.

Регистрационный документ теперь будет оформляться на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы России к конечному производителю или к месту продажи.