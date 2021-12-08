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Совладелец «Рив Гоша» и «Юлмарта» Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка

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В Петербурге правоохранители задержали предпринимателя Августа Мейера, совладельца «Рив Гош» ритейлера «Юлмарт» по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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Как сообщил телеканал, инвестор был задержан в связи с деятельностью ритейлера «Юлмарт», часть акций которого принадлежали Мейеру.

Отмечается, что доли в компании «Юлмарт» контролировали Михаил Васинкевич (40%) и Дмитрий Костыгин (ему и Мейеру принадлежало примерно 60% акций).

В 2017 году на активы Васинкевича был наложен арест из-за долга в 500 млн рублей. Для покрытия задолженности Костыгин и Мейер брали займы в кредитных организациях, в частности, Сбербанк предоставил бизнесменам кредит размером в 2 млрд рублей.

По заявлению со стороны Сбербанка в 2017 году против акционеров «Юлмарта» возбудили дело по статье о «Мошенничестве в особо крупном размере в сфере кредитования». Первым из трех бизнесменов, деятельность которого заинтересовала правоохранителей, оказался Костыгин. Позднее инвестор покинул Россию.

По данным прокуратуры, займ, полученный Костыгиным, был взят не для восстановления обанкротившейся компании, а на иные цели. Акционеры компании понимали, что не смогут погасить задолженность из-за проблем, с которыми столкнулось предприятие, подчеркнули источники канала.

Ранее, 8 декабря, супругу Мейера Инну, которая также является и его деловым партнером, а также самого предпринимателя задержали в рамках дела, по которому проходил Костыгин.

Уточнялось, что в текущий момент идет допрос супругов.

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