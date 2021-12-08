Ученые назвали продукт-провокатор болезни Альцгеймера

Ученые назвали продукт, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Express.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что появление этой болезни может спровоцировать сахар, потребление которого негативно сказывается на когнитивных функциях.

Специалист Кристофер Форд и его коллеги проанализировали данные 837 пациентов проекта, посвященного исследованию памяти и старения, Rush Memory and Aging Project, в целях установления связи между потреблением сахара и мышлением.

Ими были отобраны пациенты, у которых был полностью заполнен опросник по питанию. Кроме этого, участники должны были отвечать следующим критериям: не отказываться от потребления сахара, исходно не иметь деменции и ранее как минимум дважды пройти анализ когнитивных способностей.

Для оценки мышления ученые провели 19 тестов. Они рассматривали связь между потреблением сахара относительно общего объема калорий и мышлением, кратковременной, семантической и эпизодической памятью, ориентацией в пространстве и времени, а также скоростью восприятия.

Затем они оценивали влияние сахара на риск болезни Альцгеймера. В итоге специалисты установили обратную зависимость между потреблением этого продукта и мышлением, семантической и эпизодической памятью, кратковременной памятью и скоростью восприятия.

На ранних стадиях основным симптомом болезни Альцгеймера являются провалы в памяти.

23 ноября ученые назвали продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера.

Так, одним из продуктов, способных снизить риск развития болезни, специалисты назвали грецкий орех, так как именно в нем содержится уникальное сочетание растительных веществ, поддерживающих работу мозга. Отмечается, что грецкие орехи содержат больше антиоксидантов, чем любой другой распространенный вид орехов, они также богаты жирами омега-3 и могут бороться с воспалениями.

Кроме того, для поддержания здоровья ученые посоветовали придерживаться специальной диеты MIND (средиземноморская антигипертензивная диета для замедления нейродегенеративных процессов), которая позволяет бороться с ухудшением мыслительных процессов. Помимо орехов, в нее входят овощи, ягоды, оливковое масло, цельнозерновые продукты, рыба, фасоль и птица.