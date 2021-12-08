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Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
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Юрист оценил решение ВС о штрафе за отсутствие маски по фото

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Юрист Олег Сычев в среду, 8 декабря, прокомментировал решение Верховного суда (ВС) РФ о штрафе за отсутствие маски по фото.

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Ранее в этот день было опубликовано постановление коллегии по административным правонарушениям ВС, согласно которому по делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации.

В пример было приведено рассмотрение инстанцией жалобы одного из столичных продуктовых магазинов. Так, районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски.

Руководство магазина, в свою очередь, не согласилась с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. После чего было подано обращение в ВС.

Однако последний согласился с решением районного суда. Как указывалось в постановлении, фотоматериал зафиксировал, что продавец находился на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

По словам Сычева, если бы продавец в данном случае стал оспаривать, что на фото изображен он и настаивал бы на своем алиби, тогда суду понадобились бы иные доказательства, помимо фото.

«В данном же случае фотоматериал обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством», — приводит РЕН ТВ слова юриста.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина рассказала «Известиям», что административный штраф за отсутствие маски или подобные мелкие проступки и правонарушения действительно вполне допустимо наложить на основании фотографии и протокола.

При этом она подчеркнула, что экспертиза фотографии необходима в случае, если человек настаивает на том, что на снимке не он. Гражданин должен обосновать, что его действительно не было в указанном месте в момент совершения правонарушения.

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