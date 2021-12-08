В Турции депутаты от правящей партии подрались с оппозицией

В Турции произошла драка между депутатами от правящей партии и представителями оппозиции в ходе заседания по бюджету на 2022 год. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает издание Sabah.

Конфликт разгорелся после вопроса опопзиционного депутата Эркана Айдына к главе МВД Сулейману Сойлу. Парламентарий поинтересовался, с какой целью министр пользовался самолетом, который предположительно принадлежит обвиняемому в отмывании средств бизнесмену Сезгину Барану Коркмазу.

После этого политики встали со своих мест, развязалась драка. В результате заседание пришлось приостановить.

В августе в армянском парламенте произошла драка между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционными «Армения» и «Честь имею». Потасовка началась после того, как выступающий от партии власти Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги.

В июле драка с участием представителей власти и оппозиции также произошла в зале заседаний парламента Грузии. Конфликт разгорелся после того, как представители СМИ и парламентарии от оппозиции попытались без разрешения войти в зал заседаний.