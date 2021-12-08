Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Мир
Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ
Мир
Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной
Мир
Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину
Мир
В Великобритании рассказали о последнем шансе Ирана вернуться к СВПД
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
В МИД России выразили надежду на завершение сертификации СП-2 весной
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Политика
В Госдуме заявили о несовместимости Олимпийских игр и политики
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР
Сюжет:

Названы лучшие сериалы и фильмы 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшим сериалом 2021 года стал «Локи», главную роль в котором исполнил британский актер Том Хиддлстон. Полный список победителей опубликован на сайте премии Peopleʼs Choice Awards.

Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», тогда как в категории комедийных проектов первое место занял «Я никогда не...».

«Зов ада» против «Игры в кальмара»: кто переиграл корейский хит
Что обсуждают в ноябре зрители стримингов

Фильмом года, по версии премии, была признана «Черная вдова» с участием Скарлетт Йоханссон. Лучшей драмой текущего года оказалась «Круэлла» с Эммой Стоун, а среди комедийных картин в лидеры вышла лента «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом.

Лучшим семейным фильмом стала мультипликационная картина «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец» с Симу Лю.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что российский фильм «Разжимая кулаки», снятый Кирой Коваленко, попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина уже получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Шорт-лист из 15 картин будет объявлен 21 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021