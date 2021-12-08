Названы лучшие сериалы и фильмы 2021 года

Лучшим сериалом 2021 года стал «Локи», главную роль в котором исполнил британский актер Том Хиддлстон. Полный список победителей опубликован на сайте премии Peopleʼs Choice Awards.

Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», тогда как в категории комедийных проектов первое место занял «Я никогда не...».

Фильмом года, по версии премии, была признана «Черная вдова» с участием Скарлетт Йоханссон. Лучшей драмой текущего года оказалась «Круэлла» с Эммой Стоун, а среди комедийных картин в лидеры вышла лента «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом.

Лучшим семейным фильмом стала мультипликационная картина «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец» с Симу Лю.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что российский фильм «Разжимая кулаки», снятый Кирой Коваленко, попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина уже получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Шорт-лист из 15 картин будет объявлен 21 декабря.