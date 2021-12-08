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Российский боец Артем Лобов дал прогноз на бой Бабанина с бразильцем Костой

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Российский боец смешанного стиля Артем Лобов в среду, 8 декабря, дал прогноз на бой Максима Бабанина с боксером Беато Костой по прозвищу Бразильский Гигант.

По его мнению, преимущество должно быть на стороне Бабанина.

«Мне кажется, что Бабанин заберет эту победу уверенно и довольно-таки легко», — рассказал он РЕН ТВ.

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Он отметил, что на любительском уровне российский боец достиг великолепных результатов, выигрывая медали на чемпионатах мира и Европы.

Ранее в этот день Бабанин заявил, что готов ко всему в предстоящем бою с Костой. В свою очередь Бразильский Гигант пообещал зрелищный бой с российским бойцом, а также показал, как проходят его тренировки перед предстоящим поединком.

Южноамериканский 41-летний боец Беато Коста дебютировал в профессиональном боксе в 2010 году. На данный момент на его счету 16 побед, 14 из которых — нокаутом, и всего четыре поражения.

Максим Бабанин — мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу. Бабанин является бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом России.

Бой соперников состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Вечер профессионального бокса покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер помимо Косты и Бабанина на ринге сойдутся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.

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