Юрист опроверг наличие угрозы для держателей «пассивных» банковских карт

Угрозы для граждан в так называемых пассивных банковских картах нет, поскольку держатель знает об их наличии и должен контролировать их обслуживание. Такое мнение в разговоре с «Известиями» в среду, 8 декабря, выразил юрист, медиатор Юрий Капштык.

По его словам, сейчас отслеживание любых операций возможно через личный кабинет банковского мобильного приложения либо через сайт кредитной организации. Получая карту у банка, человек, как правило, знает — это зарплатная карта с бесплатным обслуживанием на период сотрудничества с работодателем или кредитная, дебетовая карта, либо связанная с дополнительными пакетами услуг.

Юрист отметил, что человек, зная, что владеет, например, «золотой» банковской картой, обслуживание по которой может составлять более 2 тыс. рублей в год, «примерно для себя понимает, что это порядка 200 рублей в месяц».

«Люди деньги считают. И, как правило, когда карта становится не нужна, ее либо отключают, либо аннулируют. Это можно сделать как через личный кабинет, так и обращаясь в банк», — сообщил медиатор.

Эксперт подчеркнул, что поэтому угрозы в том, что неиспользуемая карта будет использоваться для «каких-либо трансакций или схем, разработанных мошенниками», он не видит.

Ранее в этот же день руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова заявила, что наличие неиспользуемых банковских карт может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. По ее словам, сейчас распространяются карты, одним из условий бесплатного обслуживания которых является минимальная сумма трансакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов сказал «Известиям», что закрытие так называемых пассивных банковских карт почти не поможет клиентам защитить свои данные. Он отметил, что утечка может произойти двумя путями. Первый — банк может передавать данные своим партнерам для организации продаж, после чего оборот данных уже почти не контролируем. Второй — информационные системы самих финансовых организаций уже неоднократно демонстрировали свою уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры.