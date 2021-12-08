Родители пациентов нижегородской детской больницы жалуются на тараканов

Родители детей, которые проходят лечение в областной детской больнице в Нижнем Новгороде, в очередной раз пожаловались на многочисленных тараканов в палатах и коридорах. Об этом они написали в соцсетях.

Подобные жалобы поступают из этого медицинского учреждения уже не первый год. Как пишет ИА «НьюсНН», в апреле 2020 года жители города пожаловались на антисанитарию в этой больнице. По их словам, на стенах палат дыры, краска облупилась, окна и потолки грязные, а в плафонах — остатки насекомых.

В сентябре этого года в соцсетях вновь появились рассказы о тараканах в палатах. Тогда администрация медицинского учреждения переложила вину на больных, которые якобы безответственно относятся к хранению продуктов в палатах.