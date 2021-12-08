Японский космотурист рассказал об ощущениях перед запуском «Союза» на МКС

Японский космотурист рассказал об ощущениях перед запуском «Союза» на МКС

2021-12-08 15:15:16

2021-12-08 15:15:16

2021-12-08 15:15:16

2021-12-08 15:15:16

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