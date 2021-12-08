Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

На заседании 8 декабря Государственная дума поддержала в III и окончательном чтении законопроект о расширении полномочий полиции, в том числе устанавливающий перечень оснований, на которых полицейские смогут вскрывать автомобили.

Так, были приняты поправки, в соответствии с которыми сотрудники полиции получают полномочия проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и участки местности. Кроме того, правоохранители смогут представляться задержанному уже после того, как он прекратит противоправные действия.

Закон дополняется статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства», согласно которой вскрыть авто и проникнуть в него полицейские смогут с целью спасения жизни, обеспечения безопасности граждан, общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС плюс для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе террористического акта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, и для пресечения какого-либо преступления.

Сотрудники органов правопорядка смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще одно основание — осмотр автомобиля или груза при наличии подозрения, что там находятся предметы, изъятые из гражданского оборота. Если владелец отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение 24 часов, обеспечив при этом недопуск посторонних в транспортное средство.

Вместе с тем закон закрепляет право полиции проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов, где стражи порядка смогут осуществлять личный осмотр граждан, транспортных средств и перевозимых грузов. В случае если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или же не выпускать с нее. Отмечается, что статью 15 предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления.

Кроме того, в документе прописываются полномочия сотрудника полиции проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что предметы хищения скрываются. Закрепляется право полицейского «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

Известно, что поправки в закон «О полиции» были внесены кабмином РФ в Госдуму в мае прошлого года и приняты в первом чтении в декабре.