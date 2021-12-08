В Сбербанке прокомментировали дело владельца «Рив Гоша»

Представители Сбербанка в среду, 8 декабря, прокомментировали дело владельца компании «Рив Гош» и совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера.

В банке отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.

«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка. Мы уверены, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения», — рассказали в Сбербанке каналу РЕН ТВ.

Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали ранее в этот день по делу о мошенничестве.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса.

Также в рамках этого дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили и он уехал за границу.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.