Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом
Президенту России Владимиру Путину понравился формат переговоров по видеосвязи с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом в среду, 8 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Собственно, этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что речь о новых контактах президентов РФ и США в настоящее время не идет. Лидеры условились общаться через выбранных ими представителей. После их контактов Путин и Байден могут «пообщаться еще раз», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Как отмечает «Газета.Ru», помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил итоги переговоров лидеров. По его словам, чтобы увидеть прогресс в отношениях стран, потребуется много времени, так как накопилось столько проблем, что их можно «разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год».
Переговоры лидеров РФ и США по защищенному каналу видеосвязи прошли 7 декабря и длились два часа. Политики обсудили международную повестку, ситуацию на Украине, в Афганистане и Иран.
Также Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.
Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории. Также он объяснил американской стороне, что антироссийские санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США.
8 декабря глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что итоги переговоров двух президентов дают надежду на ослабление напряженности между двумя странами. На саммите Россия — США «обсуждались важнейшие вопросы, в том числе проблемы стратегической стабильности, кибербезопасности», отметил он.