Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 8 декабря, выразил готовность оказать поддержку России и Украине для «деэскалации напряженности». Он отметил, что власти страны продолжают следить за событиями на Украине и в ее непосредственной близости.

«Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате», — цитирует турецкого лидера издание Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова содействовать «миру в этом регионе».

28 ноября турецкий лидер уже заявлял о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

Политолог и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Эрдоган подобными заявлениями стремится показать свою геополитическую значимость.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что Россия поприветствует возможное воздействие Эрдогана на Киев в выполнении Минских договоренностей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.