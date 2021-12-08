Стоимость евро в ходе торгов на Мосбирже опустилась ниже 83 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 83 рублей к закрытию предыдущей сессии впервые с 22 ноября. Об этом сообщается 8 декабря на сайте биржи.

Евро торговался на уровне 82,96 рубля.

Однако, по данным на 15:05 мск, стоимость валюты уже составляла 83,06 рубля.

22 ноября сообщалось, что курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября.

Ранее, 12 ноября, европейская валюта подорожала до 83 рублей впервые с 5 ноября.

В начале ноября на биржевых торгах курсы евро и доллара начали расти. Стоимость американской валюты достигла 72 рублей впервые с начала октября. 1 ноября стоимость евро превысила 83 рубля.