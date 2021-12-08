Зону отдыха обустроят на месте снесенных аварийных домов в Ростове

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о благоустройстве территории после сноса аварийных домов в переулке Семашко. Для горожан обустроят небольшую зону отдыха с малыми архитектурными формами.

По словам главы администрации, аварийными признаны дома № 30 и № 32. Все жильцы получили денежную компенсацию или новое жилье. При этом старинные дома не являются объектами культурного наследия и подлежат сносу, уточняет RostovGazeta.

«Я могу сказать, что будет на этом месте. Общественная организация проявила инициативу по созданию исторического музея в честь памяти известного ростовчанина», — сообщил Алексей Логвиненко.

Первый камень в основании музея будет заложен в 2022 году на территории, примыкающей к участку у домов на Семашко.