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Путин в телеграмме Меркель выразил надежду на продолжение дружеского общения

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Президент России Владимир Путин в телеграмме экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 8 декабря выразил уверенность, что ее опыт будет востребован и они продолжат дружеское общение.

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«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В своем послании российский лидер выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу».

Кроме того, Путин поздравил социал-демократа Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера Германии. Глава государства подчеркнул, что российско-германские отношения традиционно имеют большое значение, и выразил надежду на налаживание конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее в среду Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в парламенте страны. Политика поддержали 395 депутатов. Для вступления Шольца в должность были необходимы 369 голосов. После избрания он направился в президентский дворец Бельвю, где президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве рассчитывают на то, что между двумя лидерами сложатся конструктивные отношения.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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