Причину смерти младенца устанавливают следователи под Саратовом

В одном из населенных пунктов Базарно-Карабулакского района Саратовской области следователи проводят проверку после смерти четырехмесячного младенца. Медики констатировали его смерть, прибыв по вызову в частный дом вечером 7 декабря.

Место происшествия осмотрел и судебно-медицинский эксперт, но признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по региону.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти мальчика установят по результатам судебно-медицинского исследования. Кроме того, следователи собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре школьник умер после конфликта с другим учеником. Возбуждено уголовное дело.