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Представитель Кремля Песков заявил, что воссоздание СССР в современных условиях невозможно

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Воссоздание Советского Союза в современных условиях не представляется возможным, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует войти в историю, возродив СССР.

«Госпожа Нуланд отлично разбирается не только в российской тематике, но и во всех нюансах постсоветского пространства. Поэтому я убежден, что она так же, как мы и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза сейчас невозможно», — сказал спикер Кремля.

В то же время Песков напомнил, что на пространстве бывшего СССР давно появились интеграционные процессы с различной скоростью развития. В их числе — Содружество Независимых Государств, продвинутые организации по интеграции, такие как ЕАЭС, а также более продвинутые союзные структуры типа Союзного государства России и Белоруссии. Однако, указал пресс-секретарь, они не являются попыткой возрождения Советского Союза.

«Ничего из перечисленного не является попыткой реинкарнации СССР, да и не может являться, поскольку на постсоветском пространстве давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, которые относятся друг к другу со взаимным уважением, доверием и с позиции невмешательства во внутренние дела друг друга», — заключил он.

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Заявление о том, что российский лидер якобы хочет воссоздать СССР, прозвучало накануне от замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она считает, что таким образом Путин намерен увековечить свое имя в истории.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами РФ.

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал заявление Нуланд нелепыми домыслами. По его мнению, Москве не нужно вестись на такие «нехитрые ловушки», тем более когда высказывания «озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами».

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он напомнил, что когда распался СССР его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

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