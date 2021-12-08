Песков заявил, что Путину понравился формат видеосвязи для переговоров с Байденом
Президент России Владимир Путин остался доволен общением с американским коллегой Джо Байденом в формате видеосвязи. Политикам удалось разговаривать откровенно. Об этом в среду, 8 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Собственно, этот формат [по видеосвязи] позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — рассказал Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что пока не идет речи о новых контактах Путина и Байдена. Он добавил, что президенты договорились общаться через выбранных представителей.
«Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты вот этих самых представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет, не представляется возможным», — уточнил Песков.
Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа, сообщает сайт «Газета.Ru».
В Кремле заявили, что саммит Россия — США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.
Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.
В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Как пояснил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя беседа двух лидеров была крайне важна, поскольку за последнее время произошла существенная эскалация напряженности.