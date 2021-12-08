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Японский космотурист рассказал об ощущениях перед запуском «Союза» на МКС

Японский космотурист Маэдзава: испытываю огромное доверие перед полетом на «Союзе»
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава 8 декабря заявил, что испытывает доверие в связи с запуском корабля «Союз МС-20» с космодрома Байконур.

Высокое искусство: на МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте
Какие еще эксперименты проведут космические туристы из Японии на станции

«Я испытываю огромное доверие, учитывая великую историю этого космического корабля, высокую оценку технического состояния «Союза». То, что меня подготовили за 100 дней — это большое достижение, которое заслуживает уважения», — приводит его слова РЕН ТВ.

Мужчина также рассказал, что самым сложным в процессе предполетной подготовки стало испытание на вращающемся кресле Кориолиса. Также он признался, что пытался выучить русский язык, но это оказалось очень сложно.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур ранее в этот день. Помимо Маэдзава на борту находятся его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано и космонавт Александр Мисуркин. Планируется, что космотуристы пробудут на МКС 12 дней.

На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

7 декабря Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано рассказали, что на МКС впервые напишут картину кистями на холсте. Так, на станции японцы запланировали два эксперимента — написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.

В специально оборудованном герметичном боксе Маэдзава попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Второй арт-эксперимент будет посвящен смешиванию красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.

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