Японский космотурист рассказал об ощущениях перед запуском «Союза» на МКС
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава 8 декабря заявил, что испытывает доверие в связи с запуском корабля «Союз МС-20» с космодрома Байконур.
«Я испытываю огромное доверие, учитывая великую историю этого космического корабля, высокую оценку технического состояния «Союза». То, что меня подготовили за 100 дней — это большое достижение, которое заслуживает уважения», — приводит его слова РЕН ТВ.
Мужчина также рассказал, что самым сложным в процессе предполетной подготовки стало испытание на вращающемся кресле Кориолиса. Также он признался, что пытался выучить русский язык, но это оказалось очень сложно.
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур ранее в этот день. Помимо Маэдзава на борту находятся его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано и космонавт Александр Мисуркин. Планируется, что космотуристы пробудут на МКС 12 дней.
На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.
7 декабря Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано рассказали, что на МКС впервые напишут картину кистями на холсте. Так, на станции японцы запланировали два эксперимента — написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.
В специально оборудованном герметичном боксе Маэдзава попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Второй арт-эксперимент будет посвящен смешиванию красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.