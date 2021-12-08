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В Великобритании рассказали о последнем шансе Ирана вернуться к СВПД

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Переговоры в Вене, которые пройдут 9 декабря, являются последним шансом Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в среду, 8 декабря, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений.

«Иран всё дальше отходит от обязательств по первоначальному СВПД»
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«Переговоры возобновятся завтра в Вене, и это действительно последний шанс для Ирана подписать (соответствующие документы — Ред.), и я настоятельно призываю его это сделать», — заявила Трасс.

Она добавила, что подписание соглашения по СВПД — в интересах Ирана.

4 декабря сообщалось, что США не исключают мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной проблемы, если дипломатический путь не сработает.

27 октября в Госдепартаменте сообщили, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по СВПД после решения ряда незакрытых вопросов. В Вашингтоне выразили надежду на то, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».

С апреля по июнь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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