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Новый канцлер Германии Шольц принял присягу

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Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии по итогам голосования в парламенте страны. Затем 63-летний Шольц принял присягу. Также 8 декабря назначат министров его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.

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Политика поддержали 395 депутатов. Для вступления Шольца в должность были необходимы 369 голосов.

Шольц после избрания направился в президентский дворец Бельвю, где президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером.

Около 15:00 по местному времени (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как напоминает «Газета.Ru», Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс исполнительницы Нины Хаген после 16 лет нахождения у власти.

Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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