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В МИД России выразили надежду на завершение сертификации СП-2 весной

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Москва рассчитывает, что сертификация «Северного потока – 2» (СП-2) завершится весной, в запланированные сроки. Об этом 8 декабря заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

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«По «Северному потоку – 2» ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмет в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе», — сказал он «РИА Новости».

По словам Красницкого, затем вопрос будет передан в Еврокомиссию (ЕК). Дипломат также подчеркнул, что чем тщательнее будет проведена сертификация со стороны ФРГ, тем более обоснованными будут ожидания в отношении ЕК.

Ранее в среду бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подчеркнул, что все попытки торпедировать проект «Северный поток – 2» осуществляются не со стороны Германии.

6 декабря представитель минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер отметила, что СП-2 не может быть принят в эксплуатацию до тех пор, пока процесс сертификации не завершен.

Ранее, 5 декабря, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановить СП-2 уже не представляется возможным. Но для Берлина проект остается яблоком раздора как в отношениях с Киевом, так и с Вашингтоном, пояснил он.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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