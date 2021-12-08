Крупные игроки начали вытеснять местные розничные сети Петербурга

На продовольственном рынке Петербурга прослеживается тенденция вытеснения локальных сетей федеральными игроками, пишет 8 декабря газета «Деловой Петербург».

Недавно закрылась одна из старейших розничных сетей супермаркетов «РиоМаг». Помещения ретейлера займут магазины «Перекресток», Eurospar и «Лента».

С 2019 года участь «РиоМага» постигла многие локальные сети: Like Market, Green, «Медведь». Количество торговых точек сократила сеть «Лэнд», петербургский ретейлер Prisma уступил одно из помещений новому формату магазина «Мини Лента».

«Вытеснение небольших магазинов крупными сетями — естественная для конкурентного рынка ситуация. За счет заключения более выгодных условий с поставщиками и дистрибьюторами, сеть может предложить покупателям более широкий ассортимент по меньшей цене», — прокомментировала причины подобных изменений в беседе с ДП руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

По ее словам, собственники помещений чаще отдают предпочтение крупным арендаторам, ориентируясь на долгосрочность и стабильность юридических отношений.

В свою очередь управляющий партнер консалтинговой компании Retail4You Сергей Лищук указал на еще один недостаток локальных сетей. Эксперт заявил, что несистемное изучение потребителей приводит к падению трафика локальных сетей и их уходу с рынка. Специалист спрогнозировал дальнейшее сокращение местных ретейлеров под натиском крупных игроков.

Однако в пресс-службе сети «Магнит» с ним не согласились.

«Есть достаточно много примеров на юге, в Сибири, на Урале, где локальные сети успешно конкурируют с крупными игроками. Их преимущества — в знании регионального покупателя и поставщиков, в сильном бренде, в гибкости. Те, кто может использовать эти возможности и быстро адаптироваться к внешним факторам, работают достаточно эффективно», — заверили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Ретейл–дедовщина: мелкие торговые сети не приживаются в Петербурге».