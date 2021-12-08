Нобелевские лауреаты заглянули в будущее технологий на Nobel Vision

Лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, премий Вольфа и Абеля, выдающиеся российские и зарубежные ученые, футурологи, ведущие мыслители из рейтинга Thinkers50, представители власти, корпораций и инновационного бизнеса сохранили свое видение будущего технологий в «Капсуле времени». Сбудутся ли прогнозы экспертов, станет известно в конце 2022 года. За выступлениями экспертов на международном форуме Nobel Vision Open Innovations 2.0 в «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) следили более миллиона человек из 70 стран.

В «Капсуле времени» запечатали мнения лауреатов Нобелевской премии по химии 1987 и 2004 годов Жан-Мари Лена и Аарона Чехановера, лауреата Нобелевской премии по экономике 2011 года Томаса Сарджента, глобального руководителя по устойчивому развитию Royal Philips Роберта Метцке, специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, управляющего директора и старшего партнера BCG Мартина Ривза и других спикеров. Прогнозы будут открыты на следующем форуме в 2022 году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и профессор Колумбийского университета Шина Айенгар предсказали появление недорогого препарата для лечения от COVID-19 на разных стадиях заболевания. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович ожидает увеличение спроса на базовые энергоресурсы, но инвестиции в их производство при этом сократятся благодаря внедрению принципов и технологий ESG. А председатель совета директоров ГК «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев делает ставку на кастомизацию экономики, прорывные исследования космоса, развитие биотехнологий в питании, микроэнергетику и экотех.

Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года: «Технологии улавливания, консервации и хранения углерода и технологии производства водорода будут играть ключевую роль в ближайшие годы. Я уверен, что они сильно повлияют на то, как будет развиваться мир».

Кип Торн, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года: «В ближайшем будущем будет открыто новое квантовое состояние фотонов. После нескольких десятилетий развития квантовых технологий оно станет основой для устройств, которые изменят жизнь людей».

Эдвард Мозер, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2014 года: «В нейробиологии мы увидим внедрение технологий, которые позволят нам отслеживать активность тысяч нейронов в момент выполнения людьми когнитивных задач. Включая или выключая активность конкретных клеток-мишеней, мы сможем лучше понимать функции мозга и эффективно лечить широкий спектр психоневрологических заболеваний».

Трансляция велась в социальных сетях и на сайтах партнеров форума. Записи сессий можно посмотреть на официальном сайте форума openinnovations.ru.

Форум в очередной раз подтвердил статус ключевой площадки демонстрации результатов международного сотрудничества в области инноваций и технологий. На стендах Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики, которая уже второй раз становится партнером форума, были представлены новейшие инновационные решения компаний и организаций из двух стран. Министерство науки и высшего образования РФ представило специальную деловую программу, посвященную Году науки и технологий в России.