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Новый складской комплекс возведут в подмосковном Электрогорске

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В городском округе Электрогорск Московской области построят новый производственно-складской комплекс. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Разрешение на строительные работы получила компания «Эколаб». Объект возведут на улице Буденного, площадь здания составит более 6 тыс. кв. м, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Согласно проекту, комплекс будет включать три производственные линии. На прилегающей территории разместят административно-бытовой корпус и места для отдыха сотрудников.

Как отметила министр жилищной политики Инна Федотова, объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млн рублей. Сдать объект планируется в 2025 году. Реализация проекта позволит создать 75 новых рабочих мест.

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