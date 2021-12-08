Новый складской комплекс возведут в подмосковном Электрогорске
В городском округе Электрогорск Московской области построят новый производственно-складской комплекс. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Разрешение на строительные работы получила компания «Эколаб». Объект возведут на улице Буденного, площадь здания составит более 6 тыс. кв. м, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Согласно проекту, комплекс будет включать три производственные линии. На прилегающей территории разместят административно-бытовой корпус и места для отдыха сотрудников.
Как отметила министр жилищной политики Инна Федотова, объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млн рублей. Сдать объект планируется в 2025 году. Реализация проекта позволит создать 75 новых рабочих мест.