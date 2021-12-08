Режим ЧС ввели в Братском районе Приангарья из-за отсутствия электроэнергии

В Братском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным отключением электричества в поселках Шумилово и Прибойном, которое произошло в ночь на 7 декабря. Об этом мэр Александр Дубровин сообщил на своей странице в Facebook.

«Сейчас введен режим ЧС, отрабатываем ситуацию. Создан оперативный штаб, назначен руководитель ликвидации ЧС. Я как мэр на связи с главой, МЧС и с правительством области», — написал глава муниципалитета.

Поиск возможного порыва и его причины продолжается. Работа осложняется большим количеством рыхлого снега, пишет ИА IrkutskMedia.

Дубровин также отметил, что это не рядовая ситуация, как считалось ранее. Линия была поставлена на кадастровый учет в этом году, теперь необходимо оформить землю под ней. Чиновник пообещал решить этот вопрос, который сейчас активно продвигается.

«Справочно: линия 1970 года, 118 км длиной, во многих местах провисла, столбы в тяжелом состоянии, требуется замена 21-й анкерной опоры. Прорабатываем этот вопрос с минЖКХ области», — дополнил мэр.

По данным ИА IrkutskMedia, в результате отключения электроэнергии без света остались 427 частных домов, в которых проживают 1062 человека, в том числе 232 ребенка. Также обесточены шесть социально значимых объектов.