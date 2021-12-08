Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии разбился

В индийском штате штате Тамилнад потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны вооруженных сил (ВС) страны генерал Бипин Рават. Об этом в среду, 8 декабря, сообщило издание The Times of India.

Издание отметило, что глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщит о случившемся парламенту страны, а также будет производить мониторинг ситуации. Пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) Индии также подтвердила происшествие с вертолетом в Twitter.

«Начато расследование с целью установить причину инцидента», — сказано в сообщении.

По последним данным, на борту воздушного судна находились 14 человек, на месте инцидента были найдены пять тел погибших.

Стало известно, что начштаба ВС был доставлен в больницу. На данный момент в медучреждении не комментируют состояние здоровья Равата, отметил портал republicworld.com.

Генерал Рават занял должность начальника штата обороны страны в 2019 году, когда индийские власти учредили данный пост. Начштаба обороны занимается переговорами по закупкам оборонных технологий и вооружений. Также начштаба ВС отвечает за координацию действий всех подразделений армии Индии, включая военно-морской флот, а также сухопутные войска.