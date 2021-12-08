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В Chery рассказали о новинках для российского рынка

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Китайский автопроизводитель Chery в 2022 году представит на российском рынке четыре новинки.

Chery Tiggo 4: китайский городовой
Тест-драйв самого популярного автомобиля Chery в России

Как говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Известий» 8 декабря, первым у дилеров марки должен появиться внедорожник Exeed LX, который создан на основе модели Chery Tiggo 7. У этих машин одно шасси и унифицированный кузов. Длина модели составляет 4470 мм, ширина — 2670 мм. Кроссовер оснащается светодиодными фарами и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Салон отделан кожей и вставками под дерево. В Китае модель предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Продажи модели в России планируется начать в апреле.

В диапазоне от мая до июля должны стартовать продажи модели Chery Tiggo 4 Pro. По своим габаритам ее можно сравнить с Lada Xray. Длина составляет 4318 мм. Машина комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем и передним приводом. Гамма двигателей для России будет включать двухлитровый мотор мощностью 122 л.с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а топ-версия имеет турбомотор 1.5 л. мощностью 147 л.с. и шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен только передний.

В конце лета — начале осени Chery собирается привезти в Россию кросс-купе, представленное недавно в Китае под именем Omoda 5. Длина автомобиля составляет 4400 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1585 мм. Колесная база достигает 2630 мм. Модель получила безрамочную решетку радиатора, полностью диодную светотехнику и 18-дюймовые колеса. В салоне на передней панели установлены два монитора диагональю 12,3 дюйма каждый. Часть кнопок — сенсорные. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

В четвертом квартале 2022 года Chery выведет на российский рынок электрокар. По официальным данным, окончательное решение о том, какой именно электромобиль Chery появится в России, еще не принято.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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