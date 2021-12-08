Боксер Коста пообещал «отличное зрелище» в бою с Бабаниным

Бразилец Иринеу Коста пообещал зрителям отличное зрелище в бою с россиянином Максимом Бабаниным. О настрое спортсменов на поединок в среду, 8 декабря, рассказал телеканал РЕН ТВ.

«Я в прекрасной форме и гарантирую, что это будет отличное зрелище», — пообещал он.

Бабанин также заявил, что готов ко всему на поединке с бразильцем, который носит прозвище «Бразильский гигант».

«Если он будет давить на меня — я знаю, что в этом случае делать. Если будет убегать — я тоже знаю, что делать с ним», — заявил россиянин.

До этого Бабанин встречался на ринге с Тайсоном Фьюри и победил его. Сейчас Фьюри находится на вершине профессионального бокса.

«Бой с Тайсоном Фьюри может произойти тогда, когда я выиграю 10-15 боев, сделаю ему вызов, а там уже от него должно [иди желание]. Захочет он драться или нет», — добавил Бабанин.

До этого, 4 декабря, Коста показал, как готовится к предстоящему поединку.

Южноамериканский 41-летний боец Иринеу Коста дебютировал в профессиональном боксе в 2010 году. На данный момент на его счету 16 побед, 14 из которых — нокаутом, и всего четыре поражения.

Максим Бабанин — мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу. Бабанин является бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионом России.

Вечер профессионального бокса «Буря на Волге», где состоится бой Бабанина и Косты, пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию.