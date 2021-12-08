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Более 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Подмосковье

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За сутки в Подмосковье выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

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Сильный снегопад начался в регионе в ночь на 7 декабря. Синоптики зафиксировали за минувшие сутки абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для этого дня — до 10 см снега.

Из-за снегопада дорожные службы Московской области были переведены на усиленный режим работы. Всего за сутки на территории региона выпало свыше 40% месячной нормы осадков.

Как заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, в Подмосковье за сутки обработали и очистили более 34 тыс. км дорог. Сейчас в процессе задействовано более 1,6 тыс. единиц дорожной техники и свыше 1,8 тыс. рабочих, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Гержик разъяснил, что во время снегопадов специалисты проводят несколько циклов очистки и противогололедной обработки дорог. Сначала дорожные службы расчищают снег с проезжей части, после чего обрабатывают ее противогололедными материалами, а затем делают повторную очистку.

В первую очередь работы ведутся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД. После этого работы проводятся на дорогах с менее интенсивным движением.

Как отмечает телеканал «360», небольшой снег пройдет и 8 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 10 м/с. Кроме того, образуется гололедица. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать у светофоров.

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